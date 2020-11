Frankfurt-Vorstand Axel Hellmann kritisiert erneuten Fan-Ausschluss deutlich: "Juristisch angreifbar"

Vorstandsmitglied Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt hält den coronabedingten Zuschauerausschluss in den kommenden vier Wochen für "juristisch angreifbar". Dies sagte der Funktionär der Hessen dem Kicker. "Wenn man nicht will, dass der gesamte Profisport zerstört wird, wird man sich mit tragfähigen Konzepten arrangieren müssen", sagte Hellmann weiter. Zuletzt hatten die Bundesliga-Klubs dank ihrer Hygienekonzepte in einer Testphase vor bis zu 20 Prozent der maximalen Zuschauerauslastung in den Stadien spielen dürfen. Wegen der neuen Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung ist dies seit Montag und über den gesamten November nicht mehr möglich.

Dass man sich bei der Zulassung von Fans an den einzelnen Bundesliga-Standorten zuletzt an den jeweiligen Corona-Inzidenzwerten in den Regionen orientiert hatte, kritisierte Hellmann: "Ich glaube, wir müssen uns von einer Zahlenbetrachtung verabschieden", sagte er und schloss in seine Kritik auch die neuerlichen Beschlüsse der Regierungschefs von Bund und Ländern ein. "Wir wissen jetzt mehr über Corona und wissen auch, dass uns die Pandemie noch eine Zeit lang begleiten wird. Es geht also um die richtigen und wirksamen Konzepte."

Hellmann: Kein nachvollzogener Corona-Fall durch Stadion-Besuch in Frankfurt