Silva und Abraham lassen Eintracht Frankfurt weiter von Europa träumen - Schalke-Krise setzt sich fort

Die Hoffnung lebt weiter: Eintracht Frankfurt kann nach dem 2:1 (1:0)-Heimsieg über den FC Schalke 04 weiter auf die Qualifikation für die Europa League hoffen. Dank Toren von André Silva (28. Minute) und David Abraham (50.) gewannen die Hessen gegen teilweise erschreckend schwache Schalker und springen auf Rang neun. Weston McKennie (59.) traf für Schalke. Vor den letzten beiden Spieltagen hat die Mannschaft von Trainer Adi Hütter damit nur noch vier Punkte Rückstand auf Rang sieben, der zur Teilnahme an der Europa-League -Qualifikation berechtigt. Schalke ist durch die Niederlage nun bereits seit 14 Spielen sieglos - und baut damit den am Sonntag aufgestellten Negativ-Rekord aus.

Trotz des überzeugenden 4:1-Sieges bei Hertha BSC hatte Frankfurts Chefrainer Adi Hütter seine Startelf für das Spiel gegen Schalke auf drei Positionen verändert. Nach seinem Doppelpack in Berlin erhielt André Silva im Angriff wieder den Vorzug vor Bas Dost. Zudem rückten Stefan Ilsanker und der zuletzt gesperrte Sebastian Rode in die Anfangsformation des hessischen Bundesligisten. Bei den krisengeschüttelten Schalkern gab es drei Tage nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen nur einen personellen Wechsel: Timo Becker ersetzte den wegen der fünften Gelben Karte gesperrten Kapitän Daniel Caligiuri, musste zur Halbzeit aber wieder für Rabbi Matondo weichen.

Silva bester Torschütze in der Bundesliga seit dem Corona-Restart

Frankfurt dominierte die Partie in der ersten Halbzeit gegen ideenlose Schalker und hätte zur Pause höher führen können. Die Schalker legten mehr Wert auf eine stabile Defensvie als auf Ballbesitz. Nach einer Traum-Kombination mit Daichi Kamada sorgte Silva für die Führung. Abraham legte kurz nach der Halbzeit per Kopfball nach einem Freistoß von Filip Kostic nach. Schalke wurde danach gefährlicher, kam aber nur noch zum Anschlusstreffer durch Weston McKennie per Kopf. Michael Gregoritsch hatte in der 75. Minute per Schuss auch acht Metern die große Chance zum Ausgleich, doch Abraham rettete die Führung per Kopf auf der Linie.