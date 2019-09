Neues Sturm-Duo Silva/Dost knipst Eintracht Frankfurt zum Sieg gegen Union Berlin

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde

Eintracht Frankfurt: Sturm-Duo Silva/Dost trifft

Eintracht Frankfurt, Europa-League-Halbfinalist der Vorsaison, und Aufsteiger Union bekleckerten sich in der ersten Halbzeit nicht mit Ruhm. Die Fans im Stadion an der alten Försterei in Berlin sahen schwache erste 45 Minuten. Zu wirklich gefährlichen Torchancen kam kein Team.