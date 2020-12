Dreierpack! Stindl rettet Gladbach Punkt in Frankfurt – Sieglos-Serie der Eintracht hält an

Borussia Mönchengladbach hat zum Auftakt des zwölften Spieltags in letzter Sekunde ein Unentschieden erkämpft. Die Mannschaft des Medienberichten zufolge von Borussia Dortmund umworbenen Trainers Marco Rose spielte 3:3 (1:3) bei Eintracht Frankfurt. Die seit nun neun Spielen sieglosen Hessen hatten zunächst von einer vor allem im ersten Durchgang starken Offensivleistung profitiert und nach der frühen Gladbacher Führung durch Lars Stindl (14.) Moral bewiesen. Torjäger André Silva (22./HE, 24.) und Aymen Barkok (32.) schossen innerhalb kurzer Zeit eine Zwei-Tore-Führung heraus. Nach einer Gelb-Roten Karte für Frankfurts David Abraham (81.) bekam Gladbach spät eine zweite Luft: Stindl verwandelte erst einen Foulelfmeter zum Anschluss und erzielte durch starkes Nachsetzen den Ausgleich - tief in der Nachspielzeit. Anzeige

Die Partie begann mit einem Schockmoment für die SGE: Bei einem Zweikampf hatte Gladbach-Stürmer Alassane Plea seinen Gegenspieler Martin Hinteregger auf Frankfurts Torwart Kevin Trapp geschubst, der zunächst behandelt werden musste. Der Nationalspieler konnte allerdings weiterspielen. Kurz darauf nahm die Partie Fahrt auf. Nach einem Foul von Makoto Hasebe verwandelte Stindl (14.) einen wunderbaren Freistoß in den Winkel. Eine verdiente Führung, doch danach fielen die Gäste, bei denen Rose nach dem 1:1 gegen Hertha BSC insgesamt sieben Wechsel vorgenommen hatte, in 15 schwachen Minuten fast in sich zusammen.

Das Unheil aus Sicht der Borussia nahm in der 21. Minute seinen Anfang: Ein Hinteregger-Schuss prallte an den Arm von dessen Landsmann Stefan Lainer - Handelfmeter. Den Strafstoß verwandelte Silva sicher (22.). Nur zwei Minuten später musste der ins Tor zurückgekehrte Yann Sommer wieder hinter sich greifen. Nach einem langen Pass von Barkok entwischte Silva seinen Bewachern und verlud auch Sommer (24.). Frankfurt machte munter weiter, ein Traumtor von Barkok nach allerdings katastrophalem Defensivverhalten der Borussen stellte in der 32. Minute den 3:1-Pausenstand zu Gunsten der zuletzt kriselnden Hessen her.