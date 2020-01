Eintracht Frankfurts Sportchef Fredi Bobic: „RB ist Erster, spielt wie ein Tabellenführer“

Leipzig/Frankfurt/Main. Am Anfang war das Feuer. Und im vorliegenden Fall eine Abneigung der Fans von Eintracht Frankfurt gegen Fredi Bobic. „Bobic passt zur Eintracht wie RB in die Bundesliga“, war nach der Inthronisierung des neuen SGE-Sportchefs im Mai 2016 auf einem Banner zu lesen. Bobic kniete sich unbeirrt in seinen Job, trieb der launischen Diva die Flausen aus, verhalf der SGE zu einem Quantensprung - sportlich und finanziell. 2018 wurde Bobic vom Fachorgan Kicker zum „Mann des Jahres“ gekürt. Am Sonnabend, 15.30 Uhr, empfängt der Pokalsieger von 2018 und Europapokal-Halbfinalist 2019, der mit einem 2:1-Sieg in Hoffenheim glänzend ins neue Jahr gestartet ist, RB Leipzig. Am Dienstag, 4. Februar, steigt in Frankfurt das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen der SGE und, ja, RB.