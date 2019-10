Vor Eintracht-Spiel gegen Standard Lüttich: Gäste-Fans dürfen nicht auf Römerberg in Frankfurt

Die Frankfurter Polizei hat vor dem Europa-League-Spiel der Eintracht "ein Aufenthalts- und Betretungsverbot" auf dem Römerberg für Fans von Standard Lüttich erlassen. Dies teilte sie via Twitter am Donnerstag mit. Die Frankfurter empfangen am Abend (21 Uhr/Nitro und DAZN) in der Europa-League-Vorrunde das belgische Team. Mehr als 2500 Fans des Traditionsvereins werden in Frankfurt erwartet.