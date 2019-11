Eintracht Frankfurt vor Europa-League-Spiel verärgert: Fans dürfen Stadtgebiet von Lüttich nicht betreten

Die Fans von Eintracht Frankfurt dürfen beim Europa-League -Auswärtsspiel bei Standard Lüttich neben dem Gäste-Block im Stadion auch das Stadtgebiet nicht betreten. Eine entsprechende Verbotsverfügung habe die belgische Stadt dem Bundesligisten über das Polizeipräsidium Frankfurt zukommen lassen, teilte die Eintracht am Dienstagabend mit. Das Verbot gelte nicht nur für den Spieltag am Donnerstag (18.55 Uhr), sondern ab sofort und bis Freitag um 12.00 Uhr.

Hansi Flick: So will ich den FC Bayern wieder besser machen - Kimmich: Kovac-Aus "auch Versagen" der Spieler

Eintracht-Vorstand Hellmann erklärt mögliche Konsequenzen für Fans

In der Kürze der Zeit könne man aber juristisch nichts mehr dagegen tun. Darum sollten sich alle Eintracht-Anhänger daran halten. Hellmann weiter: "Wer das Spiel oder die Stadt dennoch besucht, läuft Gefahr, abgewiesen zu werden und den Heimweg antreten zu müssen." Für das Spiel in Lüttich waren keine Tickets für den Gastbereich ausgegeben worden. Das Verbot betrifft also Eintracht-Anhänger, die im Besitz einer gültigen Eintrittskarte für einen anderen Bereich des Stadions sind.