Eintracht-Profi Stefan Ilsanker wütet nach Hass-Nachrichten im Internet: "Nicht hinnehmbare Zumutung"

Die Krise von Eintracht Frankfurt sorgt bei einigen Fans offenbar dafür, dass einzelne Spieler des Klubs als Sündenbock herhalten müssen. Nach dem turbulenten 3:3 des hessischen Bundesligisten am Dienstag gegen den SC Freiburg hatten sich einige Anhänger auf den im Winter von RB Leipzig an den Main gewechselten Stefan Ilsanker eingeschossen. Vor allem ein User nutzte die Anonymität des Internets, um den österreichischen Mittelfeldspieler persönlich anzugreifen. Doch das ließ der Betroffene nicht einfach so geschehen.