Transfer fix: Eintracht Frankfurt holt Stefan Ilsanker von RB Leipzig 

Nun konnte die SGE doch Vollzug melden - laut Kicker liegt die Ablöse bei 500.000 Euro. "Mit Stefan Ilsanker haben wir einen erfahrenen und bundesligaerprobten Spieler für uns gewinnen können. Vor allem ist er ein Spieler, der der Mannschaft sofort weiterhelfen kann und uns zu mehr Flexibilität verhilft" , sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. "Wir haben somit wie im vergangenen Jahr auch in der Winterpause den Kader punktuell verstärkt."

Unter Nagelsmann war Ilsanker nur noch Ersatz

Ilsanker war nach dem Abgang von Diego Demme der dienstälteste Spieler im RB-Kader gewesen. Die Sachsen hatten den defensiven Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, im Sommer 2015 von RB Salzburg verpflichtet. In dieser Saison war der einst gesetzte Mann aus Hallein unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann nur noch Ersatz, absolvierte lediglich sieben Spiele. Insgesamt kam er für RBL in 131 Spielen zum Einsatz, er schoss ein Tor.