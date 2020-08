Testspiel: Eintracht Frankfurt gegen Kovac-Klub AS Monaco im TV und Online-Stream sehen

Der Pokalsieger-Trainer kehrt nach Frankfurt zurück – und zwar als Gegner. Von 2016 bis 2018 war Niko Kovac Trainer von Eintracht Frankfurt . Und mit dem Pokalsieg zum Abschied zeichnete er sich für den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte verantwortlich. Über ein halbes Jahr nach seiner Entlassung beim FC Bayern hat Kovac jetzt einen neuen Arbeitgeber . Am Samstagabend (18.00 Uhr) trifft Kovac mit seinem neuen Team, der AS Monaco , auf seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt.

Die Partie ist die Generalprobe von Kovac-Nachfolger Adi Hütter für das Rückspiel im Europa-League-Achtelfinale. Dort muss die Eintracht am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) beim FC Basel antreten. Nach dem 0:3 im Hinspiel stehen die Chancen auf das Weiterkommen aber denkbar schlecht. Für Monaco ist es indes schon das dritte Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Ligue 1, die bereits am 22. August beginnt. Unter Ex-Trainer Robert Moreno wurde der Test-Auftakt gegen Cercle Brügge mit 2:0 gewonnen. Das Kovac-Debüt gegen Standard Lüttich am 22. August ging allerdings spät mit 1:2 verloren.