1:5! Eintracht Frankfurt mit heftiger Pleite im Testspiel gegen Young Boys Bern

Bern dominiert die Eintracht

Für die Young Boys, die im Gegensatz zur Eintracht schon am kommenden Wochenende in den Ligabetrieb der Schweizer Super League einsteigen, trafen in der ersten Halbzeit Guillaume Hoarau (6. Minute) und Nicolas Moumi Ngamaleu (31.). Nach dem Seitenwechsel belegten weitere Treffer von Jean-Pierre Nsame (68.), Gianluca Gaudino (74.) und Esteban Petignat (81.) die Dominanz der Berner. Das einzige Tor der Frankfurter erzielte der serbische Neuzugang Dejan Joveljic auf Vorlage von Daichi Kamada (84.).

„Vom Ergebnis her war das natürlich bitter. Wir haben zu viele Kontertore kassiert, die Absicherung war nicht mehr da. In der zweiten Halbzeit kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Die Halbzeit-Ansprache war deutlich", sagte Marco Russ im Anschluss an die Partie. "Man sieht, dass wir noch nicht so weit sind. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, sind aber wesentlich fitter als vor einem Jahr.“