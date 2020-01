Bericht: Eintracht Frankfurt will Tino Kadewere verpflichten – Stürmer neuer Rekord-Transfer?

Nur 27 Tore sind Eintracht Frankfurt in der bisherigen Bundesliga-Saison gelungen - zu wenig für die (gestiegenen) Ansprüche der Hessen, die statt um die Europapokal-Ränge derzeit um einen Platz im gesicherten Mittelfeld kämpfen. Die Feuerkraft der "Büffel-Herde" (Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastien Haller haben den Klub verlassen) konnte die SGE auf dem Sommer-Transfermarkt nur im Ansatz kompensieren. Das soll sich nun ändern, französischen Medienberichten zufolge hat die Eintracht in der Ligue 2 einen möglichen neuen Top-Torjäger gefunden.

Bisher hatte die SGE, die am Samstag bei der TSG Hoffenheim in die Bundesliga-Rückrunde startet, vor allem Glück, das Goncalo Paciencia den Sprung vom Joker hin zum Stammspieler gut gemeistert und mit sieben Toren eine gute Quote vorweisen kann. Denn die Neuzugänge Bas Dost (4) und André Silva (3) erfüllten die hohen Erwartungen aus verschiedenen Gründen nur bedingt. Deshalb überlegt Sportvorstand Fredi Bobic laut France Football, mit Tino Kadewere einen hierzulande eher unbekannten Stürmer zu verpflichten. Der 24-Jährige von AC Le Havre könnte demnach sogar der neue Rekord-Transfer der Hessen werden.