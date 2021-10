Rückendeckung für Frankfurt-Trainer Oliver Glasner – Vorstand Axel Hellmann: Wird die Zeit bekommen

Rund läuft es bei Eintracht Frankfurt in der laufenden Saison nicht. Zwar führen die Hessen in der Europa League ihre Gruppe D nach drei Partien ungeschlagen an, in der Bundesliga läuft die SGE den eigenen Ansprüchen aber deutlich hinterher. Das erneute Erreichen des internationalen Geschäfts ist trotz des Last-Minute-Remis gegen RB Leipzig (1:1) am Samstag als 15. des Klassements kein Thema. Die kritischen Stimmen um Trainer Oliver Glasner, der vor der Spielzeit die Nachfolge des zu Borussia Mönchengladbach abgewanderten Adi Hütter angetreten hatte, mehren sich. Von Frankfurt-Vorstand Axel Hellmann gibt es dennoch Rückendeckung für den Coach. "Wir sind sehr zufrieden mit ihm", sagte der 50-Jährige am Sonntag bei Bild Live.

