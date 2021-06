Bericht: Eintracht Frankfurt mit Silva-Nachfolger einig - Kolumbianer Santos Borré soll kommen

Borré, der mit der Nationalmannschaft seines Heimatlandes derzeit an der Copa América in Brasilien teilnimmt, stand bereits von 2015 bis 2017 in Europa unter Vertrag, konnte sich bei den spanischen Klubs Atlético Madrid und FC Villarreal aber nicht durchsetzen. Anschließend wechselte er zu River Plate, wo ihm in 149 Pflichtspieleinsätzen insgesamt 56 Tore und 18 Vorlagen gelangen.