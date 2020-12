Bericht: Eintracht Frankfurt will Transfer von Bayern-Angreifer Zirkzee als Dost-Ersatz

Beim FC Bayern München sind die Aussichten auf Spielzeit für Joshua Zirkzee nicht zuletzt durch den Sommer-Wechsel von Eric Maxim Choupo-Moting schlechter geworden. Seither ist die Rolle als Backup für den gesetzten Robert Lewandowski im Sturmzentrum an den PSG-Neuzugang vergeben. Zirkzee kam in der laufenden Spielzeit nur noch auf drei Bundesliga-Einsätze. Ein mögliches Leihgeschäft hatte der Angreifer selbst zuletzt nicht ausgeschlossen. Nun soll Eintracht Frankfurt Interesse an dem 19-Jährigen bekundet haben. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung steht Zirkzee auf der Kandidatenliste der Hessen als Nachfolger des zum FC Brügge abgewanderten Bast Dost. Anzeige

Nachdem die Frankfurter im Sommer schon Gonçalo Paciência an Schalke 04 verliehen hatten, steht in André Silva nur noch ein erfahrener Angreifer im Kader. Youngster Ragnar Ache, der im Sommer kam, kämpft sich nach seiner Verletzung erst allmählich zurück. Unmittelbar nach dem Abgang von Dost war deshalb auch über eine Rückkehr von Luka Jovic von Real Madrid spekuliert worden. Mit Blick auf das Gehalt von Jovic bei Real (angeblich rund zehn Millionen Euro pro Jahr) wäre ein Transfer in dieser Größenordnung finanziell aber nicht zu stemmen. Zirkzee, dessen Marktwert sich laut transfermarkt.de auf neun Millionen Euro beläuft, wäre da die kostengünstigere Lösung.