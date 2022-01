Bericht: Eintracht Frankfurt nimmt ablösefreien Jérôme Onguéné von RB Salzburg ins Visier

Bei der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison hat Eintracht Frankfurt offenbar Jérôme Onguéné vom österreichischen Serienmeister RB Salzburg ins Visier genommen. Wie die Bild berichtet, hat der Innenverteidiger die Hessen mit seinen jüngsten Leistungen beeindruckt und steht bei der SGE nun "ganz oben auf der Liste". Was den 24-Jährigen neben seinen sportlichen Qualitäten für andere Klubs besonders attraktiv macht: Sein Vertrag in Salzburg läuft nach der aktuellen Saison aus. Er ist folglich ablösefrei zu haben.

In der laufenden Saison kam Onguéné neben zehn Einsätzen in der österreichischen Bundesliga auch zu fünf Partien in der Champions League, wo er mit seinem Klub im Achtelfinale auf den FC Bayern treffen wird. Derzeit ist der Abwehrspieler mit Kamerun beim Afrika Cup im Einsatz. Beim 4:1 am Donnerstagabend gegen Äthiopien und dem damit verbundenen vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde war er jedoch nicht zum Zuge gekommen.