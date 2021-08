Berichte: Eintracht Frankfurt vor Verpflichtung von Mittelfeldspieler Kristijan Jakic

Für Jakic, der wohl am Montag den Medizincheck absolvieren wird, wäre ein Wechsel nach Frankfurt die erste Station im Ausland. In Kroatiens Top-Liga kam der Abräumer in bisher 131 Spielen zum Einsatz. Dabei gelangen ihm sechs Tore. In der vergangenen Saison gewann er mit Dinamo das Double aus Meisterschaft und Pokal. SGE-Kapitän Rode hatte sich Mitte des Monats am Knie verletzt und mitgeteilt, dass er "in den kommenden Wochen nicht auf den Platz zurückkehren und dem Team helfen" könne.