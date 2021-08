Perfekt: Eintracht Frankfurt verstärkt sich mit Stürmer Sam Lammers von Atalanta Bergamo

Eintracht Frankfurt hat sich kurz vor dem Ende der Wechsel-Periode weiter verstärkt. Nach der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Kristijan Jakic am Montagabend vermeldeten die in der laufenden Bundesliga -Saison noch sieglosen Hessen am Dienstag den Transfer von Sam Lammers. Der Stürmer von Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo wird zunächst bis zum Ende der Spielzeit ausgeliehen, anschließend soll die Eintracht Medienberichten zufolge über eine Kaufoption verfügen.

Lammers war im September 2020 für sieben Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach Bergamo gewechselt und dort Klubkollege des deutschen Nationalspielers Robin Gosens. In der Serie A konnte sich der bullige Angreifer jedoch nicht wie erhofft durchsetzen. In der vergangenen Saison kam er auf 15 Einsätze und zwei Tore. In der laufenden Spielzeit blieb er bei zwei Auftritten als Joker ohne Treffer. Dass Lammers weiß, wie es geht, hatte er besonders 2018/2019 bewiesen. Damals spielte der heute 24-Jährige auf Leihbasis beim SC Heerenveen. Seine dortige Bilanz: 16 Tore in 31 Eredivisie-Partien. In Eindhoven war er dann anschließend zunächst ein halbes Jahr wegen einer Knieverletzung ausgefallen.