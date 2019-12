Transfer von Ragnar Ache gescheitert? Eintracht Frankfurt kassiert Absage von Sparta Rotterdam

Endlich Winterpause! Nach dem Ende eines lange Zeit erfolgreichen, am Ende aber ernüchternden Jahres sehnten sich bei Eintracht Frankfurt alle nur noch nach Urlaub. 56 Pflichtspiele absolvierten die Hessen 2019, viele davon spektakulär und erfolgreich. Doch weil die letzten sieben Partien allesamt nicht gewonnen wurden, gehen die Frankfurter mit einem miesen Gefühl in die Weihnachtstage. „Es ist sehr schade, dass wir uns in den vergangenen vier, fünf Wochen sehr viel kaputt gemacht und unsere gute Ausgangslage verspielt haben“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic am Sonntag nach dem 1:2 beim Tabellenletzten SC Paderborn.