Nächster Transfer-Angriff auf Eintracht Frankfurt: Premier-League-Klub will Sebastien Haller

Wechsel zu West Ham unwahrscheinlich

Das Ziel von Haller ist also klar: er will in die Königsklasse. Allerdings hat West Ham als Tabellenzehnter der Vorsaison nicht einmal die Qualifikation für die Europa League erreicht. Neben den "Hammers" ist auch noch Manchester United angeblich am bulligen Stürmer der Frankfurter interessiert . Bei den "Red Devils" würde er - ebenso wie bei den Hessen - zumindest in der Europa League spielen.

Haller: "Fühle mich wohl"

Ein Verbleib am Main hatte der Franzose zuletzt zumindest nicht ausgeschlossen. "Im Leben geht es um Gelegenheiten. Ich fühle mich wohl in Frankfurt. Ich werde nicht wechseln, nur um zu wechseln. Ich will mit dem Verein weiterarbeiten. Aber man weiß nie, was die Zukunft bringt", sagte Haller jüngst am Rande des Eintracht-Trainingslagers in der Schweiz. Dort kassierte die SGE am Mittwochabend im ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison ein herbe 1:5-Pleite gegen Young Boys Bern.