Kommentar zum turbulenten Transfer-Sommer bei Eintracht Frankfurt: Die Neuen müssen liefern - auch für Bobic

Der finale Akt von Eintracht Frankfurt auf dem Transfermarkt ließ auf sich warten. Am Deadline Day, der für Bundesliga-Zugänge um 18 Uhr endete, dauerte es bis 20.30 Uhr, ehe André Silva am Montag offiziell als Neuer bei der SGE vermeldet wurde. Das auf zwei Jahre angelegte Tausch-Geschäft auf Leihbasis mit dem AC Mailand ging kurz vor knapp über die Bühne. Der Deal hatte schon am Sonntag an Fahrt aufgenommen. Am Montag war dann klar, dass Ante Rebic im Gegenzug die Hessen verlässt - die viel zitierte "Büffelherde" ist nun Geschichte.