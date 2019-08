Eintracht Frankfurt vor Transfer: Fredi Bobic kündigt neuen Stürmer an

TV-Experte Marcel Reif über den FC Bayern: "So macht man keine Transferpolitik"

"Ich werde nicht Ja und nicht Nein sagen. Ich werde mich nicht an den Gerüchten beteiligen, das macht keinen Sinn", meinte Bobic. Insgesamt empfinde er die Spekulationen um mögliche Zugänge "manchmal sogar belustigend". Der Markt sei derzeit "verrückt". Dennoch beruhigte der die Fans der Frankfurter: "Wir sind an einem Stürmer dran und versuchen, das bald zuzumachen."

Immer wieder Wechselgerüchte um Ante Rebic

Neben Jovic hatten die Hessen in den vergangenen Wochen eine weitere Stütze ihrer Offensivabteilung abgegeben. So wechselte Sebastien Haller für 40 Millionen Euro zu West Ham United. Auch um Ante Rebic, der noch bis 2022 an die Frankfurter gebunden ist, gab es zuletzt immer wieder Wechselgerüchte. Nach dem Dreierpack des Kroaten im DFB-Pokal bei Waldhof Mannheim (5:3) sagte Trainer Adi Hütter, dass es schwierig werde, den Angreifer zu halten, wenn sich für diesen die Möglichkeit ergebe, zu einem Top-Verein zu wechseln.