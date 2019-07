Nachfolger für Haller gefunden? Eintracht Frankfurt offenbar an Straßburg-Stürmer interessiert

Denn laut einem Bericht der französischen Sportzeitung L'Équipe hat der Europa-League-Halbfinalist aus der abgelaufenen Saison Interesse an Ludovic Ajorque vom RC Straßburg. Mit neun Treffern in 25 Spielen konnte der 1,97 Meter große Stürmer in seiner Premiere-Saison in der Ligue 1 glänzen. Wie das Blatt berichtet, soll allerdings noch kein konkretes Angebot beim Erstligisten vorliegen - man habe sich lediglich nach dem Spieler erkundigt.