Eintracht Frankfurt stellt Jetro Willems für Transfergespräche frei

Jetro Willems wird Eintracht Frankfurt mit großer Wahrscheinlichkeit vor dem Bundesliga-Start in rund zwei Wochen verlassen. Die Hessen haben den 25 Jahre alten Defensivspieler am Freitag für Transfergespräche freigestellt. Willems hat das Trainingslager im österreichischen Windischgarsten bereits verlassen. Der Niederländer war im Sommer 2017 von PSV Eindhoven für rund fünf Millionen Euro an den Main gewechselt und bestritt seither 46 Ligaspiele für die Frankfurter. Sein Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis zum 30. Juni 2021.