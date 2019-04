Frankfurt will Leistungsträger Trapp, Hinteregger und Rode halten: "Haben gesagt, dass sie bleiben wollen"

Eintracht Frankfurt will die drei Leihspieler Kevin Trapp, Martin Hinteregger und Sebastian Rode langfristig unter Vertrag nehmen. "Die drei Spieler wollen wir auf jeden Fall halten", sagte Bruno Hübner, Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten, am Dienstag. "Alle drei Spieler haben selbst auch gesagt, dass sie bleiben wollen."

Kevin Trapp hatte in einem Interview bereits öffentlich verkündet, dass er gerne bei der SGE bleiben würde . "Ja, es gibt nur positive Argumente. Also ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht ", sagte der 28-Jährige gegenüber Hit Radio FFH. Der Nationaltorhüter steht noch ein weiteres Jahr beim französischen Erstligisten Paris Saint-Germain unter Vertrag. Er war vor vier Jahren von Frankfurt für rund neun Millionen Euro zu in die französische Hauptstadt gewechselt.

Rode und Hinteregger kamen erst im Winter

Auch Mittelfeldakteur Rode ist bis 2020 bei Borussia Dortmund gebunden. Er war ebenso wie Hinteregger in der Winterpause an den Main gekommen. Der Verteidiger war nach einem Zerwürfnis mit seinem damaligen Trainer Manuel Baum vom FC Augsburg, bei dem er noch einen Kontrakt bis 2021 hat, zur Eintracht gewechselt. Alle drei Spieler haben maßgeblichen Anteil an der starken Saison der Frankfurter. Am Donnerstag will sich das Team von Trainer Adi Hütter im Halbfinalhinspiel der Europa League gegen den FC Chelsea eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen. Der FC Chelsea muss in den beiden Spielen gegen die Frankfurter auf den verletzten Nationalspieler Antonio Rüdiger verzichten.