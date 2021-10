Eintracht Frankfurt trauert um Bernd Nickel: "Dr. Hammer" stirbt im Alter von 72 Jahren

Trauer um Bernd Nickel: Der Ex-Profi von Eintracht Frankfurt ist tot. Wie der Bundesliga-Klub am Mittwochmittag bekanntgab, ist der frühere Mittelfeldspieler "nach langer Krankheit" am Morgen des 27. Oktober im Alter von 72 Jahren gestorben. "Dr. Hammer", wie Nickel von den Fans aufgrund seines strammen Schusses genannt wurde, steht mit 514 Einsätzen für die SGE auf Platz drei der Rekordspieler von Eintracht Frankfurt.

Nickel gewann mit den Hessen in den Jahren 1974, 1975 und 1981 den DFB-Pokal sowie 1980 den UEFA-Cup. In 426 Bundesliga-Spielen erzielte "Dr. Hammer" insgesamt 138 Treffer für die Hessen. Zum Ende seiner Karriere kickte der gebürtige Siegbacher noch für Young Boys Bern in der Schweiz, blieb dort aber nur ein Jahr. Für die deutsche Nationalmannschaft kam Nickel lediglich einmal im Jahr 1974 zum Einsatz.