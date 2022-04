Krisenduell in Frankfurt: Glasner erwartet 100 Prozent Fokus, Hoffenheim kämpft um Europa

Während Eintracht Frankfurt in der Europa League mal wieder für Furore sorgt, stottert der Motor in der Bundesliga momentan gewaltig. Seit nunmehr vier Spielen wartet die SGE auf einen Sieg im Oberhaus, zuletzt setzte es gegen den Union Berlin und den SC Freiburg gar zwei Niederlagen in Folge. Die erneute Qualifikation fürs internationale Geschäft ist inzwischen in weite Ferne gerückt und wird über die Bundesliga kaum noch zu schaffen sein. Der Rückstand auf den Tabellensechsten Union Berlin beträgt bereits acht Punkte. Anzeige

Auch deshalb wird die Eintracht bereits voller Vorfreude auf das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag bei West Ham United schielen. Bei einem Titelgewinn würde sich Frankfurt sogar für die Champions League qualifizieren. Am Samstag (15.30 Uhr, live mit Sky Ticket/Anzeige) steht aber zunächst die Bundesliga-Pflichtaufgabe gegen die ebenfalls formschwache TSG Hoffenheim an. Das Team von Trainer Oliver Glasner will Selbstvertrauen für den internationalen Wettbewerb tanken und den eigenen Fans mal wieder einen Heimsieg schenken. In diesem Jahr hat die Eintracht im heimischen Stadion erst einmal gewonnen, deswegen sei es "ganz wichtig, mal wieder einen Heimsieg zu landen und eine sehr gute Leistung abzuliefern. Ich erwarte, dass die Spieler zu 100 Prozent fokussiert sind", betonte Glasner.

Zurück in die Erfolgsspur will allerdings auch der kommende Gegner. Die Hoffenheimer sind inzwischen seit fünf Spielen sieglos (drei Niederlagen, zwei Remis) und seit dem vergangenen Wochenende aus den internationalen Plätzen rausgerutscht. Ein torloses Remis gegen Schlusslicht Greuther Fürth läutete endgültig Krisenstimmung bei der TSG ein. Mit zwei Zählern Rückstand auf Platz sechs ist zwar weiterhin alles möglich, der aktuelle Trend spricht allerdings klar gegen das Team von Trainer Sebastian Hoeneß. Aufgeben kommt für Hoffenheim trotzdem nicht infrage. Hoeneß betont: "Wir sind jetzt Jäger, die Saison ist nicht vorbei." Die Negativerlebnisse in der vergangenen haben dennoch Spuren hinterlassen. Man hätte sich "natürlich gerne eine andere Ausgangsposition erarbeitet", müsse die Situation nun aber annehmen.