Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim live im TV und im Online-Stream sehen

Nach fünf Pflichtspielsiegen im Europacup und im DFB-Pokal sieht Hütter seine Mannschaft gut für den Liga-Start gerüstet, warnt aber auch: "In der Bundesliga weht ein anderer Wind. Hoffenheim ist ein anderes Kaliber als Tallinn oder Vaduz in der Europa League." Nach der großen Rotation gegen Vaduz wird er wieder die zuletzt bewährten Stammkräfte in die Startelf zurückbeordern. "Wir wollen ein gutes Spiel gegen Hoffenheim machen. Schön wäre ein Sieg", so Hütter.