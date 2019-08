Hinteregger schießt Eintracht Frankfurt zu knappem Sieg gegen TSG Hoffenheim

Dank eines Biltzstarts ist Eintracht Frankfurt erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Das Team von Coach Adi Hütter besiegte am Sonntag die TSG Hoffenheim mit 1:0 (1:0). Den goldenen Treffer des Tages erzielte Martin Hinteregger in seinem ersten Ligaspiel nach seiner Rückkehr an den Main bereits nach 34 Sekunden . Kurz vor der Pause erzielten die Gäste den Ausgleich. Doch das Tor von Daniel Geiger wurde nach Videobeweis wegen Abseitsstellung aberkannt (41.). Auch kurz vor dem Ende der Partie brandete Jubel bei der TSG auf, doch auch das vermeintliche 1:1 von Ishak Belfodil in der Nachspielzeit wurde aus einer Abseitsposition heraus erzielt.

Hinteregger sorgte rund eine Viertelstunde vor dem Ende der Partie für einen Schockmoment bei der Eintracht. Der Österreicher blieb nach einer harmlosen Grätsche liegen und zeigte an, dass er ausgewechselt werden müsse. Er griff sich an die rechte Kniekehle - aber spielte weiter, nachdem er sich kurz geschüttelt hatte.

Eintracht Frankfurt am Donnerstag in der Europa League gefordert

Am Donnerstag spielt die Eintracht nach den Erfolgen über Flora Tallinn (2. Qualifikationsrunde) und den FC Vaduz (3. Qualifikationsrunde) in den Playoffs gegen Racing Straßburg um den Einzug in die Gruppenphase. Spätestens dann will die SGE einen neuen Stürmer verpflichtet haben. Auf ihrer Website hatte die SGE am Samstag mitgeteilt, sich "intesiv mit einer Verpflichtung" von Bas Dost (Sporting Lissabon) auseinanderzusetzen. Eine Einigung mit dem Ex-Stürmer des VfL Wolfsburg wird in den nächsten Tagen erwartet.