Bundesliga kompakt: Frankfurt bei Union ohne Barca-Schwung - Hoffenheim patzt auch gegen Fürth

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 2:0 (2:0)

Eintracht Frankfurt hat den Schwung aus dem Europa-League-Wunder gegen den FC Barcelona nicht in den Punktspiel-Alltag mitgenommen. Drei Tage nach dem Triumph im Camp Nou verloren die Hessen bei Union Berlin mit 2:0 (2:0) und müssen ihre Hoffnungen auf eine erneute Qualifikation für das internationale Geschäft über die Bundesliga wohl begraben. Die Berliner als Tabellensechster und damit potenzieller Conference-League-Teilnehmer sind nun bereits um acht Punkte enteilt.

Für den Dreier der Köpenicker sorgten Taiwo Awoniyi (17.) und Grischa Prömel (21.) mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten. Union knüpfte damit nahtlos an das 4:1 im Derby bei Hertha BSC eine Woche zuvor an und fuhr den dritten Sieg in Serie ein. Der Eintracht, bei der Torhüter Kevin Trapp verletzt passen musste, steckte die Energieleistung in Barcelona hingegen noch in den Knochen. Die Frankfurter müssen nun voll auf die Europa League setzen, wenn man auch in der kommenden Saison europäisch vertreten sein will. Bei einem Europa-League-Sieg würde sich die SGE sogar für die Champions League qualifizieren. Auf dem Weg dorthin muss aber zunächst West Ham United ausgeschaltet werden. Die Vorschlussrunden-Partien gegen den Premier-League-Klub finden am 28. April und 5. Mai statt.