Playoffs fix: Eintracht Frankfurt siegt mit B-Elf gegen Vaduz - Sorgen um Kapitän Russ

Überschattet von der schweren Verletzung von Marco Russ ist Eintracht Frankfurt der Rückkehr in die Europa League nur mühsam näher gekommen. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter begnügte sich am Donnerstag mit einem 1:0 (1:0) gegen Nobody FC Vaduz und leistete sich dabei viele Fehler im Spiel.