Bericht: Eintracht Frankfurt unmittelbar vor Verpflichtung von Stürmer Kolo Muani

Eintracht Frankfurt steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung von Wunschstürmer Kolo Muani vom französischen Erstligisten FC Nantes. Wie die Bild berichtet, sind sich die Hessen mit dem 23-Jährigen über einen Wechsel einig. Demnach soll schon in der kommenden Woche der Medizincheck erfolgen. Auf Torejagd für den Europa-League -Achtelfinalisten wird Muani aber erst in der kommenden Saison gehen. Grund: Schon seit Monaten gibt es zwischen Frankfurt und Nantes Unstimmigkeiten über den Transfer - auch mit Blick auf die Ablöse. Nach der aktuellen Saison läuft der Vertrag des Torjägers bei den Franzosen aus. Der Wechsel kann dann folglich ablösefrei erfolgen.

Muani, dessen Marktwert laut transfermarkt.de bei zwölf Millionen Euro liegt, kommt in der laufenden Saison bisher auf 20 Einsätze in der Ligue 1 (sieben Tore). Seine Gesamtbilanz im Trikot von Nantes: 17 Treffer in 67 Pflichtspielen. Internationale Erfahrung sammelte der Mittelstürmer bei drei Einsätzen für Frankreichs U21-Nationalmannschaft. Im vergangenen Jahr gehörte er zudem zum Olympia-Kader der Equipe Tricolore.