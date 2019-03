Frankfurt weiter stark: Kostic und Jovic schießen den VfB ab - "Es läuft einfach"

Eintracht Frankfurt bleibt auf Kurs Europa, der VfB Stuttgart tief im Abstiegskampf: Die letzte Partie des Bundesliga-Spieltags gewannen die Hessen gegen die Schwaben in ungefährdeter Manier mit 3:0 (1:0). Erstmals seit dem 12. Spieltag steht die SGE sogar wieder auf einem Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde.

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Bobic lobt Kostic: "Er ist ein Super-Junge, er macht das sensationell"

"Es läuft einfach für uns, so kann es weitergehen. Auf Platz vier zu stehen, ist richtig geil", sagte Frankfurts Verteidiger Martin Hinteregger. "Stuttgart hat es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Danach haben wir uns eingestellt. In der zweiten Halbzeit haben wir so gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben die Konter sehr gut ausgespielt." Sportvorstand Fredi Bobic lobte vor allem die Leistung von Filip Kostic: "Ich habe ihn damals schon aus Groningen nach Stuttgart geholt. Es ist schön, dass wir im Sommer wieder in der Situation waren, ihn nach Frankfurt zu holen. Er ist ein Super-Junge, auch abseits des Platzes. Er macht das sensationell."