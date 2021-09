Die Personalie Filip Kostic beherrschte die Schlagzeilen in den vergangenen Tagen bei Eintracht Frankfurt. Der wechselwillige kroatische Nationalspieler streikte zuerst das Training, um sich anschließend bei den Fans zu rechtfertigen . Zu einem Wechsel kam es in diesem Sommer nicht. Mit einer durchaus saftigen Geldstrafe belegt wird er für Eintracht-Coach Oliver Glasner weiterhin eine Option für die Startelf sein. Auch sportlich lief es bisher noch nicht wirklich gut für den ehemaligen Wolfsburg-Trainer. Nur zwei Unentschieden und bisher noch ohne den ersten Saisonsieg finden sich die Frankfurter weit entfernt von den europäischen Platzierungen wieder. Gegen den VfB Stuttgart soll mit dem ersten Dreier in dieser Spielzeit der Knoten Platzen (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ).

Kontrahent Stuttgart ist ebenfalls durchwachsen in die neue Saison gestartet. Am ersten Spieltag hat der VfB noch fulminant mit einem 5:1-Sieg gegen Aufsteiger Greuther Fürth losgelegt, setzte es anschließend zwei Niederlagen gegen Leipzig (0:4) und Freiburg (2:3). Nach der Verletzung von Top-Stürmer Sasa Kalajdzic war VfB-Sportchef Sven Mislintat noch auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz. Diesen fand er am Ende der Transferperiode in dem dänischen Top-Talent Wahid Faghir. Ob der Neuzugang bereits am Sonntag eine echte Alternative ist, bleibt abzuwarten. Der Gewinner dieser Partie könnte durchaus einen Sprung in der Tabelle machen. Für den Verlierer ist der Fehlstart endgültig perfekt.