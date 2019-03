Das ist schwer zu glauben! Eintracht Frankfurt gewann in seiner langen Bundesliga-Geschichte seit 1963 noch nie beide Saison-Spiele gegen den VfB! In der Partie Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart am Sonntag (18 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) wollen die Hessen dieses Kunststück endlich in der 94. Auflage dieser Begegnung schaffen.