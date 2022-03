Nach dem 2:1-Erfolg unter der Woche gegen Betis Sevilla will Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen den VfL Bochum den nächsten Sieg einfahren. In der Bundesliga hat sich die SGE am vergangenen Spieltag mit einem fulminanten 4:1-Triumph über Hertha BSC aus einer drei Spiele andauernden Niederlagenserie geschossen. Mit diesem Selbstbewusstsein will man im heimischen Deutsche Bank Park nun den nächsten Dreier eintüten.

