Großer Jubel, ruhige Nacht: Eindrücke nach dem Europa-League-Triumph von Eintracht Frankfurt

25 Jahre war es her, dass mit Schalke 04 ein deutsches Team den UEFA-Cup gewann. Am 18. Mai 2022 beendete Eintracht Frankfurt diese lange Sieglosserie und sicherte sich den Titel im Nachfolgewettbewerb Europa League. Gegen die Glasgow Rangers gewann das Team von Trainer Oliver Glasner auf dramatische Art und Weise mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Im Anschluss brachen im Stadion von Sevilla, dem Austragungsort des Endspiels, alle Dämme.

Die Eintracht-Profis feierten gemeinsam mit den ekstatischen Fans, lagen sich in den Armen und ließen ihren Emotionen freien Lauf. Kurzum: Der Jubel kannte keine Grenzen mehr! Während die Spieler später unweit vom Mannschaftshotel entfernt die Nacht zum Tag machten, ging es in der Stadt ruhiger zu. Viele Sonderflieger hoben bereits am frühen Morgen in Richtung Heimat ab, weshalb sich die Feierlichkeiten in Grenzen hielten. Aber: Auf dem Frankfurter Römer werden am Donnerstagabend Hunderttausende Fans erwartet, um mit den Euro-Helden zu feiern. Der SPORTBUZZER hat einige Impressionen eingefangen. Seht es selbst im Video!