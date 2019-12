Eintracht Frankfurt zittert sich weiter: Kamada und Co. trotz Niederlage gegen Guimaraes in K.o.-Runde

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Frankfurt vermisst nach Rochinha-Tor Videoschiedsrichter schmerzlich

Gleich zu Beginn hatte Rochinha (8.) den 47 000 Zuschauern in der ausverkauften Commerzbank-Arena einen kräftigen Schock versetzt, als er nach einem nicht geahndeten Foul an Sebastian Rode in der Frankfurter Hälfte zur Führung der in der Gruppenphase bisher sieglosen Gäste aus Portugal eingeschossen hatte. Die Proteste der Eintracht-Profis verhallten, einen Video-Assistenten gibt es in der Europa League erst ab der K.o-Runde.