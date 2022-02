"So wie jetzt kann es nicht weitergehen": Frankfurt-Chef Krösche bezweifelt Haltbarkeit von Fan-Beschränkungen

Fußball sei nicht nur Sport, "es ist ein Gemeinschaftserlebnis", sagte der Sportchef des hessischen Bundesligisten. " Und aus der wirtschaftlichen Perspektive ist es so, dass Zuschauereinnahmen eine wichtige Erlösquelle darstellen . Das gilt alles auch für andere Sportarten und die Kultur und Veranstaltungsbranche. So wie jetzt kann es nicht weitergehen!", mahnte Krösche.

Seiner Meinung nach gebe es "keinen Nachweis, dass sich in Bundesliga-Stadien eine große Anzahl an Menschen infiziert hat. Gerne wird das Argument mit dem Gedränge bei der Anreise ausgepackt. Okay, aber dann müssten wir jeden Morgen im Berufsverkehr den ÖPNV lahmlegen, womit wir die komplette Ökonomie abwürgen würden, weil viele nicht mehr zur Arbeit kämen", meinte Krösche. Am vergangenen Bundesliga-Wochenende durften zwischen 500 und maximal 10 000 Zuschauer in die neun Stadien.