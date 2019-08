DFB-Pokal kompakt: Hertha schießt sich für Bayern warm - Nagelsmann siegt - Rebic rettet Frankfurt

Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt 3:5 (2:2)

Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt ist im DFB-Pokal nur knapp einer Blamage entgangen. Die Hessen gewannen das Südwest-Derby beim Drittligisten Waldhof Mannheim nur dank eines regelrechten Kraftaktes 5:3 (2:2) und mussten mehrmals einen Rückstand wettmachen. Der frühere Hannoveraner Bundesliga-Profi Valmir Sulejmani brachte Waldhof früh mit einem Doppelpack (3. und 11.) in Führung - auch Kevin Trapp, der nach seiner festen Verpflichtung durch die Eintracht ins Frankfurter Tor zurückgekehrt war, konnte dies nicht verhindern. Die Gäste, die schon in der vergangenen Saison in der ersten Pokal-Runde gescheitert waren, kamen durch Daichi Kamada (21.) und Filip Kostic (45.) zum Ausgleich, ehe Mannheim durch Jan-Hendrik Marx das 3:2 gelang (73.). Vor allem Ante Rebic stemmte sich aber gegen Niederlage und rettete die Eintracht mit einem Dreierpack (76., 82. und 88.).