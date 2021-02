Frankfurt, Gladbach und Co. verlieren nach Sieg: Die Misere der Bayern-Bezwinger

Eigentlich sollte ein Sieg gegen den deutschen Rekordmeister beflügeln. In der Vergangenheit zeichnete sich jedoch ein Trend ab, der Gegenteiliges vermuten lässt. So taten sich die jüngsten Bezwinger des FC Bayern nach ihrem Sieg über die Münchner in der Bundesliga mit großer Verlässlichkeit schwer. Neustes Beispiel: Eintracht Frankfurt konnte den 2:1-Überraschungs-Coup gegen die Schützlinge von Hansi Flick aus der Vorwoche nicht bestätigen, kassierte am Freitagabend stattdessen ein 1:2 bei Werder Bremen. Damit blieb bereits das vierte Team, das zuvor gegen die Bayern gewinnen konnte, in der anschließenden Liga-Partie sieglos.

