Wirbel um Europa-League-Choreo von Eintracht Frankfurt: UEFA verbietet Fan-Aktion

Wirbel um eine geplante Choreografie der Fans von Eintracht Frankfurt vor dem Hinspiel im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Red Bull Salzburg am Donnerstag (18.55 Uhr, DAZN). Die UEFA hat eine geplante Aktion der SGE-Ultras mit 20.000 Wunderkerzen vor dem Anpfiff in der Commerzbank-Arena verboten. Der Bundesligist bestätigte der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Bericht der Fans, die am Mittwoch angaben, nach deutschem Recht alle notwendigen Genehmigungen eingeholt zu haben. Die UEFA sperrte sich dennoch. So soll der Eintracht mit Konsequenzen "bis hin zum einem Geisterspiel" gedroht worden, behaupten die Fans. Die Choreo wolle man daher nicht ausführen.