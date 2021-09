Trotz behördlicher Genehmigung: Eintracht Frankfurt hält Stehplätze auch gegen Köln geschlossen

Eintracht Frankfurt darf am Samstag gegen den 1. FC Köln nach eigenen Angaben vor 31.000 Zuschauer spielen, lässt aber aus organisatorischen Gründen nur 25.000 Fans zu. Das Gesundheitsamt Frankfurt habe die Genehmigung des Antrags für bis zu 31.000 Zuschauer unter der Berücksichtigung der 2G-Regelung im Stehplatzbereich in Aussicht gestellt, so der Bundesliga-Klub am Dienstag. "Aufgrund der Kurzfristigkeit und den damit verbundenen organisatorischen Herausforderungen nimmt Eintracht Frankfurt allerdings Abstand von dieser Option", hieß es.

