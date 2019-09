Fix: Rebic verlässt Eintracht Frankfurt, André Silva kommt vom AC Mailand - trotz Problem bei Medizincheck

Ähnliche Probleme soll es laut Gazzetta dello Sport bei einem bevorstehenden Wechsel von Silva zur AS Monaco im vergangenen Sommer bereits gegeben haben, der deshalb nicht zustande kam.

Eintracht Frankfurt hat den spektakulären Stürmer-Transfer unter Dach und Fach gebracht. Der wechselwillige Angreifer Ante Rebic hat die SGE nun auch offiziell verlassen, dafür haben die Hessen André Silva verpflichtet. Das ungewöhnliche Leih-Tauschgeschäft mit dem AC Mailand geht über zwei Jahre und wurde am letzten Tag des Transferfensters offiziell gemacht. Dabei wäre der Deal im letzten Moment fast noch geplatzt! Medienberichten aus Italien zufolge hatte Silva wegen seiner Achillessehne ein Problem beim Medizincheck, nach einer zweiten Untersuchung gab es allerdings Entwarnung.

Bobic bestätigte Tausch von Rebic und Silva bereits

Sportvorstand Fredi Bobic hatte die Grundzüge des Deals am Sonntagabend am Rande des Bundesliga-Spiels gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) bestätigt. So müsse Silva noch den Medizincheck absolvieren, Rebic sei derweil auf dem Weg nach Mailand. Bei beiden Profis haben ihre neuen Klubs eine Kaufoption. Kurios: Bobic tütete das Geschäft während der Partie gegen die Düsseldorfer ein. "Es ist ein verrückter Transfersommer", betonte der frühere Stürmer.