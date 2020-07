Eintracht-Trainer Antwerpen über Zweitliga-Aufstieg mit Braunschweig: "Größter Erfolg meiner Karriere"

Den Moment des Aufstiegs erlebten die Spieler von Eintracht Braunschweig beim Blick auf die Anzeigetafel. Die Niedersachsen selbst gewannen am vorletzten Drittliga-Spieltag mit 3:2 (2:1) gegen Waldhof Mannheim, mussten danach aber noch mehrere Minuten auf die Ergebnisse der patzenden Konkurrenz warten. Das entscheidende Gegentor des Hauptrivalen MSV Duisburg wurde live auf der Stadionleinwand übertragen, danach jubelten die Braunschweiger Spieler auf dem Rasen, die Vereinsführung auf der Tribüne und zahlreiche Fans direkt vor dem Stadion. Zwei Jahre nach dem überraschenden Abstieg ist die Rückkehr in die 2. Bundesliga damit schon vor dem letzten Spiel beim SV Meppen perfekt. "Ein tolles Gefühl. Das ist der größte Erfolg meiner Karriere“, sagte Trainer Marco Antwerpen in einem Interview von MagentaSport. "Wir können es noch nicht so richtig realisieren, dass da am Ende noch der Ausgleich in München fällt“, so der Braunschweig-Coach. "Ich denke, wir werden eine lange Nacht haben.“ Auch Präsident Sebastian Ebel meinte: "Das ist unglaublich, das heute so zu erleben. Das ist eine herausragende Mannschaftsleistung. Die Jungs haben sich das mit ihrem leidenschaftlichen Einsatz verdient.“

Entscheidender Spieler gegen Mannheim war erneut der Braunschweiger Torjäger Martin Kobylanski, der bei diesem Fußball-Krimi seine Saisontreffer 17 und 18 erzielte. Der 26-Jährige schoss in der 4. Minute das frühe 1:0 und in der 73. Minute auch das entscheidende 3:2. Dazwischen ließ die Eintracht die Gäste aber immer wieder ins Spiel zurückkommen. Gerrit Gohlke traf in der 13. Minute zum 1:1. Und auch nach dem 2:1 durch Manuel Schwenk (44.) glichen die Mannheimer durch den künftigen Hannoveraner Valmir Sulejmani (58.) noch einmal aus und hatten bei einem Pfostenschuss (71.) die Chance zur Führung.

Eintracht Braunschweig: Sieben Siege nach der Corona-Pause

Die Eintracht krönte mit diesem vorzeitigen Aufstieg eine starke Aufholjagd nach der Corona-Pause. Noch im März stand die Mannschaft vor der mehr als zweimonatigen Unterbrechung der Saison nur auf dem neunten Tabellenplatz. Doch seit dem Re-Start der 3. Liga gewannen die Braunschweiger sieben von zehn Spielen.

Aufsichtsrat Rau: "Ein Stück Fußball-Geschichte"