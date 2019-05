Eintracht-Traum geplatzt: Frankfurt scheitert nach Elfmeter-Drama an FC Chelsea

Was war das denn schon wieder für ein Europa-Abend? Mit einem bitteren Ausgang für Eintracht Frankfurt. Trotz einer unglaublichen Leistung beim FC Chelsea (Hinspiel 1:1) hat die Mannschaft von Trainer Adi Hütter das Europa-League-Finale am 29. Mai in Baku verpasst. Chelsea zwang die tapfer kämpfenden Hessen in die Knie und gewann mit 5:4 (0:1, 1:1) nach Elfmeterschießen. Die Führung von Ruben Loftus-Cheek (28. Minute) egalisierte Eintracht-Star Luka Jovic in der zweiten Halbzeit (49.) und rettete seine Mannschaft so in die Verlängerung. Im Elfmeterschießen behielten die favorisierten Hausherren die Nerven: Eden Hazard schoss Chelsea mit seinem Elfmeter-Treffer ins Finale. Dort geht es für die Londoner nun im Derby gegen den FC Arsenal um den Titel. Die Frankfurter Martin Hinteregger und Goncalo Paciencia verschossen ihre Strafstöße.