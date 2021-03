Mit Einwechslung gegen Island: Jamal Musiala ist 113. Debütant unter Joachim Löw

Vor dem Anpfiff wollte Bundestrainer Joachim Löw sowohl Jamal Musiala als auch Florian Wirtz keinen Einsatz versprechen - am Ende schenkte er zumindest dem Profi des FC Bayern in der WM-Qualifikation gegen Island (3:0) ein paar Minuten Einsatzzeit und machte ihn damit zum 113. Debütanten in seiner langen Amtszeit. Musiala kam in der 78. Minute für seinen Klub-Kollegen Leroy Sané ins Spiel.

