Zur Einweihung das Derby: FC Lehrte im ersten Spiel auf Kunstrasen gegen SV 06

Das erste Stadtderby seit 13 Jahren zwischen dem FC Lehrte und dem SV 06 Lehrte hatten die gelb-schwarzen 06er als Aufsteiger am 27. Oktober des vergangenen Jahres beim Rivalen überraschend mit 1:0 gewonnen. In einem brisanten Duell – mit einer Roten Karte auf jeder Seite – konnte FC-Keeper Philipp Sauer das entscheidende Tor von Pascal Reinke nicht verhindern.

Auch für 06-Trainer Markus Olschar ist es eine besondere Partie: „Die Jungs sind heiß. Wir wollen voll auf Sieg spielen, aber ein Derby unter dem Aspekt der Fairness bestreiten“, sagt er.

Für drei Punkte muss allerdings erst mal Sauer überwunden werden, der – vor zwei Jahren von der TSV Burgdorf gekommen – sich beim Tabellenzweiten als Nummer eins etabliert hat. „Philipp ist ein großer Rückhalt für uns. Nicht nur sportlich top, sondern auch menschlich“, lobt Coach Willi Gramann.

Der Keeper indes will seinem Trainer beim Derby nicht nur Freude bereiten, sondern ihn auch etwas ärgern. „In den bisherigen Punktspielen habe ich immer ein Tor kassiert. Ich würde mich freuen, wenn wir gegen 06 zu null gewinnen. Dann könnte unser Trainer am Montag beruhigt zum Bäcker gehen, aber er müsste auch endlich wieder die obligatorische Getränkekiste spendieren. Bisher ist er da viel zu günstig weggekommen“, sagt der 1,98 Meter große Schlussmann, der in Burgdorf in einem Kindergarten als Erzieher tätig ist.

Pädagogische Maßnahmen auf dem Spielfeld – angesichts der zahlreichen FC-Karten – seien aber nicht so seine Sache. „Der Fußball ist für mich ein schöner Ausgleich zum Job. Dennoch hoffe ich, dass es beim Derby nicht wieder zu hässlichen Szenen wie im vergangenen Jahr kommt“, unterstreicht der Schlussmann, der neben der anvisierten Derbyrevanche noch ein anderes großes Ziel hat: „Ich bin noch nie aufgestiegen. Vielleicht klappt es ja in dieser Saison mit dem FC Lehrte.“