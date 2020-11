Die Roten in Noten: So waren die Profis von Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue in Form

Hannover 96 hat in dieser Saison erstmals Unentschieden gespielt. Gegen den FC Erzgebirge Aue kam das Team von Kenan Kocak trotz zahlreicher Torchancen nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Damit ist auch die Serie von zuletzt drei Heimsiegen in Folge gerissen.

Die Roten machten von Beginn an Druck - und erspielten sich schnell die erste Chance. Schon nach fünf Minuten scheiterte Marvin Ducksch mit seinem Flachschuss an Aue-Torhüter Martin Männel. Während 96 die Durchschlagskraft fehlte, wurden die Veilchen zunehmend besser. Nach einer guten halben Stunde vergab Florian Krüger die bis dahin beste Chance der Gäste nur knapp gegen den stark parierenden 96-Keeper Esser (32.). Weitere gute Möglichkeiten gab es bis zum Halbzeitpfiff auf beiden Seiten, ein Treffer fiel jedoch nicht.

Michael Esser - Note 2: Paradenduell mit Gegenüber Männel. Fliegt hin und her, holt den Straß-Schuss aus dem Winkel. Ohne ihn hätte 96 schon früh zurückgelegen. In der zweiten Hälfte beschäftigungslos. ©

Die Roten in Noten: Die Spieler von Hannover 96 gegen Aue in der Einzelkritik

96 dominant, aber zu ungefährlich

Durchgang zwei startete so, wie die erste Hälfte aufgehört hätte. Denn wieder war es Stürmer Marvin Ducksch, der seine mittlerweile vierte und fünfte gute Torchance vergab (46., 59.). Nach 65 Minuten erlöste Kenan Kocak seinen glücklosen Torjäger und brachte Patrick Twumasi in die Partie. Für mehr Torgefahr konnte der Ghanaer jedoch nicht sorgen. In den letzten Minuten vor dem Schlusspfiff spielte 96 in Überzahl, weil Tom Baumgart nach einem Foul an Twumasi die gelb-rote Karte gesehen hat. Zu einem Treffer kam es jedoch nicht mehr.