Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis beim VfL Bochum in Form

Gut zwei Monate ist es her, dass man bei Hannover 96 noch ein wenig von dem Aufstieg in die Bundesliga geträumt hat. Jetzt stecken die Roten richtig tief in der Krise. Gegen den VfL Bochum haben die Niedersachsen die dritte Pleite in Serie kassiert - und beim Zweitliga-Spitzenreiter mit 3:4 (1:2) verloren. Dabei präsentierte sich die Kocak-Elf allerdings deutlich stärker als zuletzt.

Ducksch trifft 122 Sekunden nach Einwechlsung

Nach einer kurzen Anlaufphase sind die Gäste gut in die Partie gekommen. In der 22. Minute traf 96-Kapitän Dominik Kaiser zur Führung. Die Gastgeber kamen jedoch schnell zurück, noch vor der Pause drehten Robert Tesche (29.) und Gerrit Holtmann (38.) die Partie. Nach rund einer Stunde konnte Simon Zoller den Vorsprung auf zwei Tore ausbauen (62.), ehe der eingewechselte Marvin Ducksch zum 2:3-Anschluss traf (67.) In der Nachspielzeit wurde es dann turbulent. Im Anschluss an das 3:3 durch Philipp Ochs (90.) sorgte Robert Tesche für die erneute VfL-Führung und das 3:4.